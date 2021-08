“Campeggio a 5 stelle”: trama e cast

In prima tv, una commedia romantica ambientata in un campeggio di lusso "Campeggio a 5 stelle" Redazione Sorrisi







“Campeggio a 5 stelle” è una commedia romantica che fa parte del ciclo “La stagione dell’amore”, in onda in prima tv martedì 24 agosto su Rai1.

Katie scrive per una rivista e si trova di fronte all’occasione di fare un salto nella propria carriera. Viene infatti inviata in un campeggio di lusso al posto di una redattrice che non può più occuparsi del reportage. Tra tende dotate di tutti i comfort e attività sportive nella natura conoscerà Will, un famoso escursionista combattuto tra ripartire per una nuova avventura e stabilirsi nel glamping.

La trama

Katie Ryan vive in città e scrive per una rivista dedicata alle donne. Non ha ancora avuto lo spazio per farsi notare, ma complice un incidente, si ritrova ad occuparsi di un articolo importante su un lussuoso resort immerso nella natura. Una volta sul posto dovrà immergersi completamente nella natura e cimentarsi in attività sportive mai fatte, superando le sue paure e resistenze personali. Ma con l'affascinante ed esperto di montagna Will Martin sarà tutto all'improvviso più semplice.

Il cast

Emilie Ullerup, Christopher Russell, Donna Benedicto, Catherine Lough