“Cape Fear – Il promontorio della paura”: cast, trama e trailer

Un thriller angosciante e spietato diretto nel 1991 da Martin Scorsese Cape Fear - Il promontorio della paura Lorenzo Di Palma







Scritto da Wesley Strick e diretto da Martin Scorsese nel 1991, “Cape Fear - Il promontorio della paura” è il remake dell’omonimo thriller del 1962 diretto da J. Lee Thompson. In origine doveva essere diretto da Steven Spielberg che però lo rifiutò giudicandolo troppo violento, mentre Scorsese fu convinto a dirigerlo dall’amico Robert De Niro, già scelto come protagonista nel ruolo del pericoloso criminale Max Cady. Per il ruolo dell’avvocato Sam Bowden, invece, inizialmente si pensava a Robert Redford o Harrison Ford, ma poi Scorsese scelse Nick Nolte. Il cast è completato da Jessica Lange, nel ruolo della moglie di Sam, e da Juliette Lewis che per la sua interpretazione della figlia Danielle fu candidata agli Oscar. Gregory Peck e Robert Mitchum, protagonisti del film del 1962, compaiono nel film in due piccoli ruoli.

Trailer

Cast

Genere: Thriller

Titolo originale: Cape Fear

Uscita: 1991

Nazionalità: USA

Durata: 128'

Regista: Martin Scorsese

Attori: Robert De Niro, Gregory Peck, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis, Joe Don Baker, Robert Mitchum, Martin Balsam, Illeana Douglas, Fred Dalton Thompson, Zully Montero, Margot Moreland, Paul Nagle Jr., Mary Ellen O'Brien, Edgar Allan Poe IV, Roger Pretto, Garr Stevens, Domenica Scorsese, Billy Lucas, Antoni Corone

Trama

Rilasciato dopo 14 anni di reclusione, Cady un maniaco sessuale, comincia a terrorizzare la famiglia dell'avvocato che non era stato in grado di difenderlo durante il processo. Comincia innanzitutto con il farsi prima riconoscere e poi con il minacciarlo velatamente, quindi passa successivamente all'azione, avvelenando crudelmente il cane della moglie e poi seviziando brutalmente la sua collega e amante Lori Davis.