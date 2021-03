“Carosello Carosone” con Eduardo Scarpetta su Rai1

Per i tanti fan e nostalgici di Renato Carosone, giovedì 18 marzo in prima serata un film per la tv di Lucio Pellegrini con musiche curate dal maestro Stefano Bollani Eduardo Scarpetta interpreta Renato Carosone Antonio de Felice







Per i tanti fan e nostalgici di Renato Carosone, Raiuno offre giovedì 18 marzo una grande opportunità. In prima serata va in onda "Carosello Carosone", un film per la tv di Lucio Pellegrini (una produzione Groenlandia con Rai Fiction) con musiche curate dal maestro Stefano Bollani.

A interpretare il grande musicista napoletano, autore di brani indimenticabili come "Tu vuo’ fa’ l’americano", c’è Eduardo Scarpetta, che avevamo apprezzato in tv con "L’amica geniale" e al cinema in "Capri-Revolution".

Eduardo, perché un film su Carosone?

«Lui è una leggenda, un mito. È la storia della sua vita. Dai 17 anni, quando si diploma a Napoli in pianoforte al conservatorio di San Pietro a Majella, fino ai 39, con il ritiro dalle scene. Non manca Gegè Di Giacomo (Vincenzo Nemolato), suo storico batterista».

Come è nato questo mito?

«Talento a parte, grande influenza l’ha avuta il periodo in Africa, dove ha conosciuto Lita Levidi (Ludovica Martino) che diventa sua moglie».

Le musiche del film sono state affidate a Stefano Bollani.

«Sì. Lui è anche il mio insegnante di piano al conservatorio. Una parte forse predestinata, visto che a 11 anni Stefano scrisse una lettera di stima a Carosone dicendogli che si stava avvicinando alla musica e lui gli aveva risposto con alcuni consigli».

Nel 2025 si celebrano i 100 anni dalla morte del suo illustre trisnonno commediografo di cui porta nome e cognome.

«Con la regia di Francesco Saponaro e Covid permettendo, stiamo preparando "Scarpetta Suite", un progetto per uno spettacolo all’anno sui capisaldi di Scarpetta. E per il centenario si pensa a una maratona».