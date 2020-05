Casa vostra diventa un cinema: i film da vedere in streaming

14 Maggio 2020 | 11:06 di Francesco Chignola

Le sale sono chiuse ma le piattaforme via Internet sono piene di film, anche inediti. Ecco i titoli del momento da non perdere, disponibili nei servizi su abbonamento, da acquistare online (per conservarli) o da noleggiare (a un prezzo più basso).

Piccole donne A noleggio su iTunes, Google Play, Chili, Rakuten Tv, YouTube, Prime Video, Infinity, TimVision Chi l’avrebbe detto che l’ennesima versione di “Piccole donne” di Louisa May Alcott non avrebbe sfigurato affatto di fronte alle precedenti? L’impresa l’ha compiuta la regista Greta Gerwig, che ha messo l’accento sui temi più attuali del libro ma senza tradirne mai lo spirito, dirigendo un cast meraviglioso dove spiccano Saoirse Ronan e Florence Pugh, con una piccola (ma notevole) incursione di Meryl Streep.



Consigliato a chi vuole commuoversi con personaggi entrati nella leggenda.



L'immortale Disponibile su NowTv e TimVision e a noleggio su iTunes, Chili, Rakuten Tv



Diretto e interpretato da Marco D’Amore, questo appassionante film si inserisce nella storia della serie “Gomorra” svelando la verità sul destino di Ciro Di Marzio.



Consigliato a quelli che non si sono persi nessun episodio di “Gomorra”.



Stargirl Disponibile su Disney +

Mai uscito in sala Susan (Grace Avery VanderWaal) è una ragazza con una passione per l’ukulele. Cambierà la vita di un compagno di scuola che sta attraversando un momento difficile. Non è mai uscito al cinema ed è solo su Disney+.



Consigliato ai ragazzi in cerca di storie emozionanti in cui identificarsi.



Un figlio di nome Erasmus A noleggio su Chili, Infinity, Rakuten Tv, TimVision

Mai uscito in sala

Quattro amici volano in Portogallo per il funerale di una storica amica. E così scoprono che uno di loro è... il padre di un ventenne. Nel cast, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Consigliato agli estimatori dell'ironia corrosiva di Luca e Paolo



Toy Story 4 Disponibile su Disney+ o acquistabile su Chili, iTunes, Rakuten Tv, Google Play, TimVision



La saga animata della Pixar che ha accompagnato una generazione di spettatori fin dal 1995 si è conclusa con questo quarto, strepitoso capitolo. In cui il cowboy Woody si ritrova lontano da casa, in un luna park... Consigliato a chi cerca un divertimento intelligente per tutta la famiglia. • "Toy Story 4", con questi giocattoli siamo diventati grandi



Pinocchio A noleggio su iTunes, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten Tv, Infinity, Prime Video



Non era una scommessa facile quella di Matteo Garrone: riportare al cinema la fiaba più famosa al

mondo con uno stile fantasy e visionario. Esperimento riuscito, anche grazie allo struggente Geppetto di Roberto Benigni.

Consigliato a chiunque voglia riscoprire la magia di una favola senza tempo.



Joker A noleggio su iTunes, Chili, Rakuten Tv, Google Play, Prime Video, TimVision È già entrato nella storia il Joker di Joaquin Phoenix, premiato con l’Oscar, in un film che ha conquistato il pubblico mostrando il lato più oscuro dei fumetti. Senza dubbio un film che lascerà un segno in questo genere. Consigliato a chi pensa che le storie dei supereroi... siano una cosa seria.

Il giorno più bello del mondo Disponiile su Now Tv e a noleggio su iTunes, Google Play, Rakuten Tv, Chili, Infinity

Nel suo ultimo successo cinematografico, Alessandro Siani è “costretto” a badare a due orfanelli. Ma c’è il colpo di scena: uno di loro ha strani poteri... Consigliato a chi adora l’umorismo sanguigno e inconfondibile di Siani.

Tyler Rake Disponibile su Netflix

Chris Hemsworth, il Thor degli “Avengers”, nei panni del mercenario Tyler Rake. La missione? Salvare il figlio di un boss della droga rapito in Bangladesh. Solo su Netflix.



Consigliato a quelli che cercano azione, sparatorie e inseguimenti.



Bombshell Disponibile su Prime Video

Mai uscito in sala

Un trio sensazionale di attrici, Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie, per raccontare lo scandalo sessuale che colpì il canale americano Fox News. In esclusiva per gli abbonati Prime Video. Consigliato a chi si appassiona di più se una trama è realmente accaduta • "Bombshell": di cosa parla il film con Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie



L'uomo invisibile Acquistabile su iTunes, Chili, Rakuten Tv, Prime Video, Infinity, TimVision

Mai uscito in sala

L’horror più acclamato dell’anno è una nuova versione di un classico del genere con una straordinaria Elisabeth Moss e un cattivo davvero... mai visto. Consigliato a chi pensava che un horror non potesse più sorprenderci...



Cena con delitto - Knives Out A noleggio su iTunes, Google Play, YouTube, Chili, Rakuten Tv, Prime Video, TimVision In attesa di tornare nei panni di James Bond, Daniel Craig guida il grande cast di questo film in cui indaga su un delitto misterioso Consigliato ai fan di Agatha Christie e dei romanzi gialli... con sorpresa finale.

Sonic - Il film Acquistabile su iTunes, Google Play, YouTube, Chili, Rakuten Tv, Prime Video, TimVision Uno degli ultimi film usciti in sala prima della “Fase 1” è ispirato a uno storico videogame degli Anni 90. E il cattivo è il mitico Jim Carrey. Un film scacciapensieri per ragazzi di ogni età. Consigliato a quelli che passavano i loro pomeriggi giocando a “Sonic”.

La famiglia Willoughby Disponibile su Netflix

Mai uscito in sala

Si può vedere solo su Netfix questo originale e coloratissimo film animato su quattro scatenati fratelli che decidono di “liberarsi” dei loro arroganti genitori e vivere in libertà. Un film per tutti, con un umorismo un po’ “nero” che piacerà soprattutto ai grandi. Consigliato a chi desidera un cartone divertente ma per nulla prevedibile.



La dea fortuna A noleggio su iTunes, Google Play, Chili, Rakuten Tv, YouTube, TimVision Stefano Accorsi, Jasmine Trinca ed Edoardo Leo sono le star del film di Ferzan Ozpetek su una coppia gay a cui vengono affidati due ragazzini. Consigliato ai fan dello stile di Ozpetek. E a chi ama il buon cinema italiano.

Jumanji - The next level A noleggio su iTunes, Rakuten Tv, YouTube, Prime Video, CHili, Google Play, TimVision Nel nuovo capitolo della saga di “Jumanji” ritroviamo, da sinistra, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan alle prese con una nuova rocambolesca avventura nel videogame più imprevedibile di sempre. Consigliato a chi si era già divertito come un pazzo con il capitolo precedente.



Lilli e il vagabondo Disponibile su Disney+

Mai uscito al cinema

Tra i tanti classici che la Disney ha deciso di rivisitare con tecniche aggiornate ai tempi c’è anche questa dolce storia d’amore, interpretata stavolta da... veri cani. Il film si vede solo su Disney+. Consigliato a chi conosce a memoria la romanticissima scena degli spaghetti.



Il primo Natale A noleggio su Chili, Rakuten Tv, Infinity Ma che cosa ci fanno Salvatore Ficarra e Valentino Picone nella Palestina dell’anno zero? Grazie alla magia, i due potrebbero assistere alla nascita di Gesù. Consigliato a quelli che (giustamente) non si perdono un loro film. •"Il primo Natale", il capolavoro di Ficarra e Picone



L'altra metà Disponibile su Netflix

Mai uscito in sala

Una ragazza studiosa aiuta un amico a conquistare la ragazza dei suoi sogni. Ma anche lei se ne innamora... Questa versione moderna del “Cyrano de Bergerac” è stata acclamata negli Usa. Si vede solo su Neflix. Consigliato a chi sogna una storia d'amore adolescenziale diversa dal solito.



7 ore per farti innamorare A noleggio su Chili, Rakuten Tv, Infinity, TimVision

Mai uscito in sala

Oltre che protagonista, Giampaolo Morelli è anche regista di questa spassosa commedia romantica in cui Serena Rossi gli dà consigli per riconquistare l’amata. Consigliato agli innamorati delusi che potrebbero imparare come risollevarsi. • “7 ore per farti innamorare”, il nuovo film di Giampaolo Morelli



Dora e la città perduta Disponibile su Prime Video a noleggio su iTunes, Chili, Rakuten Tv, Google Play È ispirata a un popolare cartone il primo film su Dora (Isabela Moner), coraggiosa esploratrice. Consigliato alle famiglie che vogliono passare insieme una serata avventurosa.



D.N.A. - Decisamente non adatti A noleggio su Chili, Rakuten Tv, Google Play

Mai uscito in sala

Lillo e Greg dirigono e interpretano questa folle commedia in cui due ex compagni di scuola decidono, con l’aiuto della scienza, di scambiare le loro vite. Con risultati surreali. Consigliato a chi vuole staccare totalmente il cervello con due maestri del “demenziale”.

Tornare a vincere A noleggio su iTunes, Rakuten Tv, Chili, Google Play, TimVision

Mai uscito in sala

In questo intenso dramma Ben Affleck interpreta un ex giocatore di basket alcolizzato che finisce ad allenare in un liceo. Ma il passato lo perseguita. Consigliato a chi vuole immergersi in una storia drammatica.

Emma. A noleggio su iTunes, Chili, Rakuten Tv, TimVision

Mai uscito in sala

“Emma.” (con il punto nel titolo!) è una nuova sfavillante versione del romanzo di Jane Austen. Qui è Anya Taylor-Joy la giovane che vuole organizzare le vite altrui... Consigliato agli amanti dei film in costume: qui la ricostruzione storica è eccezionale.



Trolls World Tour A noleggio su iTunes, Chili, Rakuten Tv, TimVision

Mai uscito in sala

Se conoscete i cartoni dei “Trolls” sicuramente non vi hanno lasciato indifferenti. Nel loro nuovo film, inedito in sala, devono vedersela con una crudele regina. Consigliato a chi non ha paura di tornare bambino per un’ora e mezza.



Raccontami di un giorno perfetto Disponibile su Netflix

Mai uscito al cinema

Elle Fanning e Justice Smith sono i protagonisti di una storia tanto romantica quanto tragica: entrambi i ragazzi, infatti, sono vittime di un trauma doloroso, ma insieme cercheranno di continuare a vivere. Consigliato a chi ha voglia di piangere tutte le sue lacrime, dalla prima all’ultima.



The rhythm section A noleggio su iTunes, Google Play, TimVision, CHili, YouTube, Rakuten Tv

Mai uscito in sala

Un’irriconoscibile Blake Lively è Stephanie, una donna segnata dalla morte misteriosa della sua famiglia. Per cercare vendetta si trasformerà in una killer spietata. Consigliato a chi ama i thriller violenti con un personaggio femminile forte.



