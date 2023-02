Case assediate: 7 film horror-thriller da vedere dopo “Bussano alla porta”

Basato su eventi realmente accaduti, l'horror di Bryan Bertino prende il via, come molti home invasion, da una casa isolata, in questo caso una baita dove due fidanzati (Liv Tyler e Scott Speedman) si fermano per passare la notte. Dopo una discussione, lui si allontana per un po' e lei rimane sola, accorgendosi gradualmente di essere spiata da tre individui mascherati che mettono in atto un gioco perverso, con l'unico obiettivo di terrorizzarli.

Su Netflix