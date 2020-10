«Cast Away»: trama, trailer e curiosità

18 Ottobre 2020 | 11:40 di Angelo De Marinis

Il 2000 fu un anno cinematograficamente segnato dal film Cast Away, diretto da Robert Zemeckis, con Tom Hanks proiettato nei cinema italiani il 12 gennaio 2001. Ispirato al romanzo Robinson Crusoe, scritto nel 1719 da Daniel Defoe, a sua volta ispirato al caso di cronaca vera del marinaio inglese Selkirk, abbandonato sull'isola Juan Fernandez. La pellicola ottenne un clamoroso successo, confermando l’immenso talento del suo protagonista principale.





TRAMA

Chuck Noland (Tom Hanks), ingegnere della Federal Express, la cui vita personale e professionale è scandita dall'orologio, dai ritmi frenetici e dai continui spostamenti, spesso senza preavviso, che lo allontanano dalla sua fidanzata Kelly. La maniacale organizzazione dell'esistenza di Chuck s'interrompe di colpo quando si ritrova su un'isola deserta, tagliato fuori dal mondo, nelle condizioni ambientali più desolate e desolanti che si possano immaginare. Privato di ogni contatto umano e delle comodità della vita quotidiana, Chuck deve procurarsi le cose più elementari per sopravvivere: acqua, cibo e riparo.

TRAILER

CURIOSITA'

Girato in due sessioni di tempo diverse

Zemeckis ha girato il film in due periodi di tempo, con una pausa di diversi mesi. Nella prima sessione vennero girate le scene nel mondo "civile", mentre nella seconda le scene di vita primitiva sull'isola. La pausa fu necessaria per permettere a Tom Hanks di avere a disposizione tempo per perdere circa 20 kg di peso. In quell'intervallo, il regista Robert Zemeckis diresse un altro film, Le verità nascoste, con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer.

Wilson all'asta

Una dei tre palloni da pallavolo usati nel film fu venduto all’asta per il valore di 18.400 dollari.



Oscar “scippato” dal Gladiatore Russell Crowe

Tom Hanks ottenne moltissime nomination e premi in varie manifestazioni cinematografiche. Vinse il Golden Globe come Miglior attore protagonista ed ebbe la stessa nomination agli Oscar, ma la statuetta andò a Russell Crowe per il ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il gladiatore.

La bevanda di Forrest Gump

In una delle scene finali, durante il viaggio in aereo che riporta Chuck Noland sulla terraferma, gli viene offerta una Dr. Pepper, la bevanda preferita dal personaggio Forrest nel film Forrest Gump, interpretato ancora da Tom Hanks e diretto ancora da Robert Zemeckis, nel 1994.