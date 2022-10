“Catherine called Birdy”: caro papà, non ho intenzione di prendere marito

Su Prime Video la commedia "medievale" firmata da Lena Dunham Bella Ramsey in "Catherine called Birdy" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Siamo nel 1290, in un villaggio del medioevo inglese. Qui vive Lady Catherine, che tutti chiamano Birdy (Bella Ramsey, Lyanna di “Il trono di spade”). Una ragazza vivace, intelligente, e che soprattutto non ha alcuna intenzione di prendere marito, come vorrebbe invece il padre. Il libro “Catherine” firmato da Karen Cushman (Mondadori, 16 euro) è diventato un film, “Catherine called Birdy”, che arriva su Prime Video a partire dal 7 ottobre. Scritto e diretto da Lena Dunham (già autrice e protagonista della strepitosa serie “Girls”), il film è una commedia originale che utilizza l’ambientazione storica per far luce su temi femminili sempre attuali.