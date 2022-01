Cattivissimo me 2: il seguito del film con le voci di Max Giusti, Arisa e Neri Marcorè

Torna l’eroe di «Cattivissimo Me»: stavolta aumenta il tasso di romanticismo, perché c’è del tenero tra Lucy e Gru. E forse le tre bambine adottate dal cattivo troveranno una mamma... Cattivissimo me 2 Credit: © Universal Redazione Sorrisi







Solo un tipo cattivissimo può capire davvero i cattivi. Ed è per questo che Gru viene arruolato da una società segreta che combatte i bruti di tutto il mondo. Anche se, in verità, alla fine del film precedente aveva già dato le dimissioni da malvagio per dedicarsi a tre bambine adottate. Fa niente: la perfidia lui ce l’ha nel sangue. E saranno nuove avventure e una epica battaglia contro un criminale, El Macho, che ha la voce familiare di Neri Marcorè (mentre il protagonista è doppiato da Max Giusti e la sua bislacca alleata Lucy da Arisa). Torna dopo tre anni l’eroe di «Cattivissimo Me»: stavolta manca un’idea geniale come il furto della Luna, ma si guadagna in romanticismo, perché c’è del tenero tra Lucy e Gru. E forse le tre bambine adottate dal cattivone troveranno finalmente una mamma... Oltre a tanti fratellini nei Minions, i piccoli aiutanti gialli di Gru che spesso e volentieri gli rubano la scena.

il trailer

La trama

L’ex cattivo Gru è diventato un superpapà e cresce amorevolmente le piccole Margo, Edith e Agnes con l’aiuto dei simpaticissimi Minion, i suoi chiassosi e dispettosi aiutanti. Sono loro, una delle più azzeccate invenzioni del cinema d’animazione contemporaneo, la vera ragione di un successo straordinario (quasi un miliardo di dollari incassati nel mondo). Si esprimono esclusivamente con la gestualità, oltre che con una lingua inventata che è una summa delle lingue di mezzo mondo. La nuova entrata del secondo capitolo è Lucy Wilde, agente vulcanica, buffa e romantica che irrompe nella vita di Gru.