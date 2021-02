“Catwoman”: cast, trama e trailer

Patience Philips è un’artista che lavora come designer per la Hedare Beauty, una società di prodotti cosmetici. I suoi capi sono George Hedare e sua moglie Laurel, una top model. Un giorno, inavvertitamente, viene a conoscenza di un terribile segreto che riguarda il nuovo prodotto rivoluzionario contro l’invecchiamento, ritrovandosi intrappolata all’interno di una pericolosa cospirazione… Da qui prende le mosse il film dedicato a Catwoman diretto nel 2004 da Pitof con Halle Berry nella parte della "donna gatto" dell'Universo a fumetti della DC Comics. Un personaggio che è stato interpretato anche da Julie Newmar, Anna Hatway e Michelle Pfeiffer. Per realizzare il film sono stati coinvolti 43 gatti e Halle Berry ne ha adottato uno alla fine delle riprese. La colonna sonora del film è di Mis-Teeq con il brano Scandalous.

Il Cast

Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Alex Borstein, Michael Massee, Byron Mann, Kim Smith, Christopher Heyerdahl, Peter Wingfield, Berend McKenzie

La Trama

Patience Philips è un'artista bella e sensibile che lavora come designer per la Hedare Beauty, una società di prodotti cosmetici. I suoi capi sono il dispotico George Hedare e sua moglie, la bellissima Laurel, una top model. Un giorno, inavvertitamente, viene a conoscenza di un segreto sinistro riguardante il nuovo prodotto rivoluzionario contro l'invecchiamento e si ritrova intrappolata nel centro di una pericolosa cospirazione. Ma, nel momento più nero, Patience riuscirà a mettersi in salvo con l'agilità, la velocità e il sesto senso proprio della sua seconda natura di gatto. Guidata dalla sua mentore Ophelia andrà alla scoperta di se stessa e dei suoi straordinari poteri, riuscendo a coniugare la sua seconda identità con la sua relazione con il detective Tom Lone...

