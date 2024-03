“C’è ancora domani”, arriva su Netflix e Now il capolavoro della Cortellesi

Arriva in tv il film entrato nella storia del box office Emanuela Fanelli e Paola Cortellesi in "C'è ancora domani" Barbara Mosconi







Si puo' vedere su

Dopo cinque mesi ininterrotti nelle sale cinematografiche, e con quasi 37 milioni di euro al botteghino (nono incasso di sempre in Italia), “C’è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi (qui ideatrice, regista debuttante, sceneggiatrice e protagonista) arriva su Netflix e Now il 31 marzo.

La storia di Delia (Cortellesi), del manesco marito (Valerio Mastandrea) e della Roma del secondo dopoguerra è stata premiata con il Nastro d’argento come Film dell’anno per la “capacità di leggere nella storia di una donna di ieri temi che toccano un nervo scoperto nella società”. All’estero il film è stato comprato da 18 Paesi: a marzo è uscito in Francia e in Svezia, e ad aprile sarà nei cinema inglesi.

Il trailer