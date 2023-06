“C’è solo un presidente”, l’epopea di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio

Il docufilm va in onda mercoledì 14 giugno, in prima serata su Italia 1 Redazione Sorrisi







Mercoledì 14 giugno, in prima serata su Italia 1, in onda il docufilm "C’è solo un presidente" che ripercorre l’epopea di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio, a due giorni dalla sua scomparsa.

Lo speciale, attraverso materiali e immagini storiche, interviste inedite ai protagonisti del calcio che l’hanno conosciuto e ne hanno condiviso i successi, racconterà i trent'anni del Cavaliere alla guida del Milan e gli ultimi anni come patron del Monza.

Berlusconi è stato l’uomo che ha rivoluzionato il calcio. La sua visione imprenditoriale ha cambiato il pallone italiano, europeo e mondiale. In 31 anni, dal 1986, da proprietario del Milan ha conquistato 29 trofei (di cui 26 nei 20 anni da Presidente, 3 negli 11 anni di vicepresidenza vicaria di Adriano Galliani) che ne fanno il presidente più vincente della storia del calcio. Dal 2018, come numero uno del Monza, si è tolto anche la soddisfazione di portare per la prima volta i brianzoli in Serie A.

Un ciclo straordinario condito da questo palmares: 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e 5 Supercoppe Europee. A cui si aggiungono i trofei individuali come i Palloni d'Oro conquistati da Gullit, Van Basten (3 volte), Weah, Shevchenko e Kakà.

Il docufilm, dopo la messa in onda su Italia 1, sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity.