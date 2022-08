“C’è tempo”: cast, trama e trailer

Primo lungometraggio diretto da Walter Veltroni, che per una volta abbandona le vesti di documentarista, “C’è tempo” è un film su l’incontro tra due fratelli che non si erano ma conosciuti, Stefano (Stefano Fresi) che ha 40 anni e Giovanni (Giovanni Fuoco) che ne ha 13, anche se non è chiaro chi sia il fratello maggiore. Ma "C’è tempo" per scoprirlo. Nella colonna sonora la splendida “Parlami”, inedito di Simona Molinari, che fa parte anche del cast.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2019

Nazionalità: Francia - Italia

Durata: 107'

Regista: Walter Veltroni

Attori: Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari

Trama

Stefano (Stefano Fresi), quarantenne precario e immaturo, vive in un paesino di montagna e fa un lavoro bizzarro: l’osservatore di arcobaleni. Alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un fratellastro tredicenne, Giovanni, fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in cambio un generoso lascito. Profondamente diversi, i due intraprendono un viaggio in macchina che, fra diffidenze iniziali e improvvise complicità, si colora a ogni tappa. L’incontro con la cantante Simona (Simona Molinari), in tour con sua figlia, sarà la svolta nel rapporto tra Stefano e Giovanni che, strada facendo, scopriranno quanto essere fratelli possa essere sorprendente, proprio come un arcobaleno a due volte sovrapposte.