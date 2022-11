“Cena con delitto – Knives out”: cast, trama e trailer

Rian Johnson, riunendo un super cast capitanato da Daniel Craig, racconta la storia di una famiglia rassicurante… come un nido di vipere Redazione Sorrisi







Girare un giallo in stile Agatha Christie era da anni il sogno di Rian Johnson, che però ha dovuto aspettare perché nel 2017 è stato chiamato a dirigere “Star Wars: gli ultimi Jedi”. Dopo l’ultimo ciak, però, Johnson ha subito ripreso il progetto: riunendo un super cast capitanato da Daniel Craig, racconta la storia di una famiglia rassicurante… come un nido di vipere. La morte del patriarca Benoît (Christopher Plummer), fatta passare per suicidio, non convince nessuno, anche perché emergono rancori e complotti da far accapponare la pelle. Per gli amanti del genere, una chicca davvero imperdibile.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Knives Out

Knives Out Uscita: 2019

2019 Durata: 130'

130' Regista : Rian Johnson

: Rian Johnson Attori: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Christopher Plummer

Trama

Un famoso scrittore di gialli e proprietario di una nota casa editrice, Harlan Thrombey, viene ritrovato morto dalla cameriera Marta nel suo studio, la mattina dopo i festeggiamenti per il suo 85° compleanno. Ad indagare sul presunto delitto arriva nella lussuosa villa di campagna di Thrombey il brillante investigatore privato Benoit Blanc, accompagnato da due ispettori della polizia. Tra colpi di scena, litigi per l'eredità e insospettabili indiziati il caso verrà risolto con un finale a sorpresa…

Trailer