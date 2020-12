Cenerentola: 10 curiosità sul film di Kenneth Branagh

Dopo Brave e Frozen, è chiaro come le eroine di casa Disney stiano sempre più prendendo un’attitudine sia caratteriale sia psicologica diversa dalle proprie antenate "in attesa di un Principe". Ragazze desiderose di vivere e non di aspettare di farlo, le nuove Principesse sono donne idealiste, che amano senza dipendere. Su questo filone si va a posizionare anche la Cenerentola di Branagh , una donna interiormente più complessa del suo corrispettivo animato, una figura femminile che sarà d’ispirazione per le principesse di tutte le età.

ColorCode

Per Cenerentola è l’azzurro (lealtà, idealismo, purezza), colore che la riporta a momenti felici della sua esistenza, prima della morte del padre. Per Anastasia e Genoveffa sono il giallo e il rosa declinati su abiti sempre identici, mentre per la bravissima matrigna Cate Blanchett è il nero del lutto (tanto che è lei stessa a dire che indossa la sua sofferenza). La costumista Sandy Powell (The Young Victoria, Shakespeare in Love, The Aviator) mantiene i colori che definiscono i personaggi nel classico animato Disney. Stravolge invece l’immaginario della Fata Madrina, che da buffa vecchietta, diventa una strampalata e trasformista Helena Bonham Carter che prima si camuffa da tronco per poi vestirsi magicamente di un ingombrante abito bianco, che non ha nulla da invidiare in sfarzo a quello della sua protetta (120 metri di tessuto, 400 luci LED, migliaia di cristalli Swarovski).