“C’era una volta… a Montecarlo”: trama e cast

Un po’ storia di riscatto, ma anche commedia romantica degli equivoci e film sul poker: sono tanti gli ingredienti di "C'era una volta... a Montecarlo", in onda martedì 28 giugno alle 21.25 su Rai1. Il film francese, che ha un titolo che inevitabilmente fa pensare a "C'era una volta a… Hollywood" (di Quentin Tarantino) è diretto da Frédéric Forestier (regista anche di "Asterix alle Olimpiadi" del 2008) e con la pellicola di Tarantino non c'entra nulla. Si tratta infatti una storia del tentativo di riscatto da parte di un ragazzo che tenta di fare il colpo della vita sul tavolo da poker proprio a Montecarlo.

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Il était une fois à Monaco

Uscita: 2020

Durata: 88'

Regista: Frédéric Forestier

Attori: Rayane Bensetti, Anne Serra, Antoine Duléry

Trama

Mehdi, 30 anni, vive in affitto insieme a sua madre in un sobborgo di Parigi e trascorre il suo tempo giocando a poker online. Un giorno scopre di aver vinto una discreta somma alla lotteria, ma la cifra non è abbastanza per comprare un appartamento alla madre. Sfruttando la sua abilità nel poker decide di partire per Montecarlo, la città delle fiabe, fingendosi un principe marocchino, con un solo obiettivo: giocare a poker al tavolo dei più ricchi nella speranza, finalmente, di poter cambiare la propria vita. Lì incontra Elena, receptionist dell'Hôtel de Paris e la giovane affascinante donna comprende rapidamente che Medhi non è chi afferma di essere.