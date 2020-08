“C’era una volta il West”: trama, cast e trailer

15 Agosto 2020 | 12:57 di Lorenzo Di Palma

Primo capitolo della “Trilogia del tempo”, ovvero gli ultimi tre film di Sergio Leone (con Giù la testa del 1971 e C'era una volta in America del 1984) C'era una volta il West è per molti uno dei migliori film mai girati o “il miglior western di tutti i tempi”, oltre che il capolavoro di Leone, che lo girò, anche se dopo Il buono, il brutto e il cattivo, aveva deciso di non fare più western, per lavorare con Henry Fonda, il suo attore favorito. La sceneggiatura è dello stesso Leone e Sergio Donati, da un soggetto di Bernardo Bertolucci e Dario Argento, mentre colonna sonora, famosissima, è di Ennio Morricone.

IL TRAILER

LA TRAMA

Morton (Gabriele Ferzetti) è un giovane industriale ferroviario deciso a costruire l'ultimo tratto della linea ferroviaria che attraverserà il West dall'Atlantico al Pacifico. Jill (Claudia Cardinale) una giovane donna proveniente da New Orleans torna nel selvaggio West e trova il marito (Bret McBain) assassinato dal bandito Frank (Henry Fonda) che ha agito per mano di Morton. Jill resta l'unica erede della fattoria McBain e del terreno che impedisce il passaggio della ferrovia e per questo viene perseguitata da Morton, ma a proteggerla ci saranno Armonica (Charles Bronson) e Cheyenne (Jason Robards).

IL CAST

Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander, Marco Zuanelli, Aldo Berti, Marilù Carteny, Claudio Mancini, Luigi Ciavarro, Enzo Santaniello, Dino Mele, Claudio Scarchilli, Enrico Morsella, Umberto Morsella, Tullio Palmieri, Renato Pinciroli, Frank Leslie, Stefano Imparato, Spartaco Conversi, Bruno Corazzari, Paolo Figlia, Fabio Testi, Dino Zamboni, Luigi Magnani, Giovanni Ivan Scratuglia.