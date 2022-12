“C’era una volta in America”: cast, trama e trailer

Capolavoro di Sergio Leone, il film è stato riconosciuto come uno dei più belli di sempre C’era una volta in America Credit: © Eagle Pictures Lorenzo Di Palma







Terzo capitolo della cosiddetta “trilogia del tempo”, dopo “C’era una volta il West” (1968) e “Giù la testa” (1971), “C'era una volta in America” di Sergio Leone è un grandioso “gangster movie” ambientato a New York ma anche la storia di un’amicizia e di un amore, che attraversa quarant'anni di storia americana, passando dal proibizionismo degli anni Venti al clima del tardo dopo-guerra degli anni Sessanta. Per realizzare il film Leone ci ha impiegato quasi dieci anni e nei suoi progetti iniziali sarebbe dovuto durare 5 o 6 ore. Ispirandosi al romanzo “The Hoods” di Harry Grey, il regista mette in scena la storia della vita di David “Noodles” Aaronson, un ebreo povero dei quartieri bassi di Manhattan che diventa fin da piccolo un criminale per necessità.

Il film si avvale di un’incredibile colonna sonora di Ennio Morricone tutta giocata su tre temi musicali - il tema dell’amicizia, il tema “poverty” (della povertà) e il tema di Deborah - che fanno da guida narrativa del film. Presentato fuori concorso al 37º Festival di Cannes, malgrado lo scarso successo di pubblico alla sua uscita nelle sale, col passare degli anni è stato riconosciuto come uno dei film più belli di sempre.

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Once Upon a Time in America

Uscita: 1984

Nazionalità: USA

Durata: 220'

Regista: Sergio Leone

Attori: Robert De Niro, Tuesday Weld, Burt Young, Treat Williams, Danny Aiello, Richard Bright, James Hayden, William Forsythe, Mario Brega, Darlanne Fluegel, Larry Rapp, Richard Foronjy, Robert Harper, Dutch Miller, Gerard Murphy, Amy Ryder, James Russo, James Woods, Joe Pesci, Elizabeth McGovern

La Trama

Il quartiere ebraico della New York anni '20 costituisce il campo delle imprese di una piccola banda di ragazzini. Li capeggiano Max e Noodles. La strada è il loro regno in cui compiono scippi, furtarelli, ricatti al poliziotto di zona e così via. I ragazzi crescono e, nonostante sia l'epoca buia del proibizionismo, alla loro cassa comune, che hanno istituito in perfetto accordo, affluiscono numerosi proventi che vengono delle loro astute esercitazioni. Noodles è da sempre innamorato di Deborah, una graziosa ragazza ebrea figlia del proprietario di uno dei bar del quartiere, seria e tenace nel suo intento di studiare e di imparare a ballare, per diventare una autentica "star". La banda fa un salto di qualità quando un tizio la incarica, su commissione di un "boss" di un'altra città, di assaltare e rapinare un laboratorio di diamanti.