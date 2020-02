“C’est la vie – Prendila come viene”: trama, cast e trailer

19 Febbraio 2020 | 11:46 di Redazione Sorrisi

Dopo “Quasi amici”, il regista Eric Toledano torna alla commedia con “C'est la vie – Prendila come viene”. Protagonista è un esperto wedding planner che si troverà di fronte al difficile compito di organizzare un matrimonio perfetto in un castello rinascimentale vicino a Parigi. Difficile più che altro per le personalità bizzarre che compongono il suo staff. Le nozze saranno senz'altro indimenticabili, ma forse non come speravano gli sposi.

La trama

Max (Jean-Pierre Bacri) ha il compito di organizzare un matrimonio da sogno per Pierre e Héléna. La locationè lo splendido giardino di un castello rinascimentale vicino a Parigi. Se l'esperienza non gli manca, dovrà fare i conti con due sposi difficili e un team davvero difficile da gestire. Inutile dire che niente andrà per il verso giusto.

Il trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2017

Regista: O. Nakache, E. Toledano

Cast: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve