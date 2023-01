“Charlie’s Angels”: cast, trama e trailer

Un nuovo film sugli “Angeli” con Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Noah Centineo Charlie's Angels Credit: © Sony Pictures Lorenzo Di Palma







Reboot del 2019 del film tratto dalla celebre serie tv degli anni ’70, “Charlie's Angels” è un film d’azione dove le eroine sono donne e diretto dalla regista Elizabeth Banks che mette in campo la nuova squadra di “Angeli”. Ovvero Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska che lavorano come sempre per il misterioso Charles Townsend. Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di “Angeli”, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli “Angeli” entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti.

Trailer

Cast

Genere: Azione

Uscita: 2019

Regista: Elizabeth Banks

Cast: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin e Patrick Stewart.

Trama

L'agenzia investigativa Townsend si è espansa a livello internazionale, ingaggiando come spie in tacchi a spillo le donne più intelligenti e impavide del mondo e formando diversi team di "Angeli". Un giorno si rivolge a loro Elena Houghlin, ingegnere informatico, capo programmatore di una tecnologia in grado di rivoluzionario il settore energetico ma che potrebbe diventare un'arma così pericolosa da mettere seriamente a rischio l'intero pianeta. Il delicato affare viene affidato a Bosley che incarica la maga dei travestimenti Sabina e l'ex MI6 Jane di scendere in azione e recuperare l'arma prima che finisca nelle mani sbagliate. Viene arruolata per la missione anche la stessa Elena, presto addestrata al lavoro sul campo….