“Cherry”, il film con Tom Holland su Apple Tv+

Lui è Tom Holland e tutti lo conosciamo per essere l’ultimo Uomo Ragno nei film dell’universo Marvel. In questo “Cherry - Innocenza perduta” (in esclusiva su Apple Tv+ dal 12 marzo), adattamento di un romanzo di Nico Walker, interpreta Cherry, un ragazzo che, terminato il college, va in Iraq dove opera come medico dell’esercito americano. A sostenerlo in questa missione, solo l’amore per la sua fidanzata Emily (Ciara Bravo).

Tuttavia, una volta tornato in patria, Cherry si trova ad affrontare un dramma comune a molti ex militari: una grave forma di stress post-traumatico che lo proietta in una spirale di perdizione, fatta di droga e furti. Ovviamente con esiti devastanti per lui e per chi gli sta vicino. Il film è diretto dai visionari fratelli Anthony e Joe Russo (registi di quattro film Marvel, tra cui quello finale, “Avengers: Endgame”).

