“Chi trova un amico trova un tesoro”: cast, trama e trailer

20 Febbraio 2021 | 16:29 di Lorenzo Di Palma

Alan e Charlie partono alla volta di un'isola del Pacifico per cercare di un misterioso tesoro risalente alla Seconda Guerra Mondiale. I due amici scoprono ben presto di dover competere con altri uomini giunti sul posto con le stesse intenzioni. Da qui prende le mosse Chi trova un amico trova un tesoro, dodicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill, diretti per l’occasione da Sergio Corbucci nel 1981. Il film è l’ultimo dell’attore e stuntman Claudio Ruffini, apparso in tantissimi film della coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. La “marmellata Puffin”, inventata per il film, è poi diventata realtà, prodotta in Germania con lo stesso logo e slogan del film. Mentre la portaerei "USS Forrestal" è stata demolita nel febbraio del 2014.

Cast

Bud Spencer, Terence Hill, Sal Borgese, Claudio Ruffini, John Fujioka, Louise Bennett, Kainowa Lauritzen e Mirna Seya.

Trama

Alan è un giovane che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady. Questi da tempo gli racconta di un tesoro favoloso, nascosto in un'isola deserta del Pacifico. Charlie è in procinto di partire da solo per una crociera attorno al mondo, sponsorizzato dall'azienda produttrice della marmellata Puffin. Alan, inseguito dagli strozzini, si nasconde sulla barca di Charlie proprio mentre questi sta per salpare, e riesce a dirottarla verso l'isola del tesoro sabotando la bussola magnetica con una moneta.

Trailer