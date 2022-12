Christian De Sica debutta su Netflix con la commedia “Natale a tutti i costi”

L’attore parla del nuovo film, della famiglia che si sta allargando, dei ricordi e del futuro Solange Savagnone







Si puo' vedere su

Non è Natale senza un film con Christian De Sica, che dal 19 dicembre sbarca su Netflix con “Natale a tutti i costi”. Non sarà il classico cinepanettone bensì «una commedia garbata, remake di un film francese, dove alla fine vincono i buoni sentimenti» ci spiega l’attore.

È la prima volta che gira un film apposta per lo streaming?

«Sì, e devo dire che sono tutti bravi, anche i ragazzi. Abbiamo sofferto le pene dell’inferno perché abbiamo girato questa estate a 44 gradi con cappotti e sciarpe. Una fatica fisica. Però è stato un piacere, il regista mi è sembrato molto bravo, c’è una bella fotografia e sono soddisfatto del risultato finale».

Lei ha un ruolo piuttosto tenero. Ci spiega chi è Carlo?

«Un piccolo borghese che si ritrova con una moglie “matta” che pur di avere i figli a Natale s’inventa una stupidaggine combinando un bel guaio. Carlo è un uomo buono e dolce che fa tutto per lei, anche se a volte è contrario».

La bravissima Angela Finocchiaro interpreta sua moglie Anna. Come vi siete trovati nei panni di due genitori un po’ apprensivi?

«Con lei ho già fatto altri film, lavoriamo bene insieme. Per me è stato facile, avendo due figli, Brando e Maria Rosa. Ho fatto quello che faccio a casa. Per fortuna loro non sono come quelli del film, ma le dinamiche sono le stesse: il temperamento, il modo di fare e di parlare è simile, ma non sono affatto interessati ai soldi».

Lei e sua moglie, Silvia Verdone, avete sofferto la sindrome da nido vuoto, come i protagonisti del film?

«Ci siamo abituati. Brando ha vissuto sei anni a Los Angeles, dove ha studiato. Maria Rosa è andata da poco a vivere a Belluno con il compagno e un po’ ci fa soffrire. Aspetta un bambino ed è tornata ieri a Roma dove resterà finché non partorirà, tra un paio di mesi. Da quando sono andati via i ragazzi, mia moglie ha compensato con otto cani. Prima ne avevamo “soltanto” tre o quattro».

Quindi tra poco diventate nonni, che bella notizia!

«È la prima nipotina. Siamo emozionati. Sarà un Natale speciale e lo passiamo a Roma per stare con mia figlia, mentre di solito andavamo in campagna».

Natale cosa rappresenta per lei?

«È sempre stato un momento di grande lavoro, giravo film di Natale ogni anno e lo passavo facendo promozione, come ora. Però le Feste le trascorro sempre in famiglia, con gli amici che cucinano assieme a Brando, tutti vestiti in pigiama a preparare la cena della Vigilia».

Ha detto in pigiama?

«Sì, mettiamo tutti dei pigiami natalizi a quadrettini rossi perché siamo più comodi».

È vero che sua moglie le dà una paghetta di 100 euro a settimana?

«A volte coloro un po’ le cose... diciamo che lei amministra i soldi perché io sono un disastro».

E con i regali di Natale come fa, alzano anche a lei il tetto ai contanti?

«Prima li facevamo a tutti, ora a pochi “eletti”: solo figli e familiari».

Le piace più farli o riceverli?

«Mi piace più farli, perché ricevo sempre quelli sbagliati, che non mi piacciono. Agli amici dico: “Regalatemi quello che già ho, così non vi sbagliate”. Non ho gusti difficili, ma il regalo va fatto con amore e intelligenza: se devo ricevere una cravatta e un’acqua di Colonia, meglio niente».

Avete qualche rituale natalizio?

«Silvia ama fare l’albero, è già pronto da tre settimane. Lo fa in anticipo e lo smonta tardi».

Niente presepe?

«Prima lo faceva mia nonna. Rovinava i tavoli perché ci metteva sopra la terra, i semi, l’erba e li distruggeva. Morta lei non si è più fatto, se non uno piccolo che illuminiamo ogni tanto».

Lei contribuisce ai preparativi?

«Io compro il panettone, il torrone, i dolci e anche gli addobbi. Ho regalato quattro palline nuove a Silvia. Ogni tanto compro qualcosa di natalizio, un alberello da mettere sul tavolo. Mi piace».

Cosa non manca mai nel vostro menù?

«Il giorno di Natale mangiamo sempre i tortellini. Amo molto il panettone con la panna montata, mentre mia moglie preferisce il pandoro».

Se potesse volare indietro nel tempo, quale Natale vorrebbe rivivere?

«Quello che mi piaceva da bambino era che si decoravano gli alberi veri, ricordo quell’odore meraviglioso. Ora con il riscaldamento cadono gli aghi e rimane lo scheletro e si usano solo quelli finti. Con i nostri figli poi eravamo bravissimi: andavamo a Cortina e lì la notte preparavamo tutto, portavamo la neve in casa, facevamo le impronte delle renne, mettevamo i biscottini mangiucchiati, i doni per i bambini. Sono felice perché ancora oggi ne conservano un ricordo bellissimo».

E lei ha un ricordo particolare di suo papà Vittorio legato al Natale?

«Lui, poveraccio, siccome non ci aveva detto che era sposato e aveva una figlia, per molti anni faceva tutto doppio. Cenone a base di tortelli, cappone e panettone, poi ci metteva a letto e andava dalla moglie ai Parioli e ripeteva tutto. Lo ha fatto fino a quando non abbiamo conosciuto nostra sorella e ci siamo raccontati tutto».

Oggi sotto l’albero che cosa vorrebbe trovare?

«Intanto la serenità e la tranquillità, oltre alla salute. Ho avuto così tanto dalla vita, che non desidero altro. Però vorrei riuscire a fare la regia del film “I fannulloni”, che ho scritto insieme con l’autore del romanzo, Marco Lodoli. Speriamo che si realizzi».

Nel frattempo si godrà sua nipote. È pronto a sentirsi chiamare nonno?

«Non è che mi entusiasmi molto farmi chiamare così. Un attore più va avanti con gli anni e meno ruoli può interpretare: devo farci i conti. Gli anni passano per tutti. Cosa posso fare, Babbo Natale per sempre? Speriamo che con la terza età mi capitino più possibilità».