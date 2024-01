Christian De Sica in 10 film

Prima che intrattenitore fuori dagli schemi in "Gigolò per caso", l'attore e regista si è scatenato in commedie dai toni disparati Christian De Sica in "Gigolò per caso" Credit: © Prime Video Fiaba Di Martino







La vita assai monotona di Alfonso (Pietro Sermonti, l'indimenticabile Stanis di "Boris") viene scombinata dalla scoperta che suo padre non ha mai svolto la professione di antiquario, bensì quella... di escort. Nello show "Gigolò per caso", diretta da Eros Puglielli e disponibile su Prime Video, a rompere le righe di una quotidianità fino ad allora risaputa non poteva che essere Christian De Sica che, nel ruolo di un genitore fuori misura e fuori controllo, si diverte un mondo a omaggiare un immaginario cinematografico di cui è irrinunciabile portatore.

Nei suoi oltre cinquant'anni di carriera, l'attore, regista e sceneggiatore ha dato tutto di sé alla commedia, un genere che ha esplorato dai suoi anfratti più amari ai suoi lati più ariosi, in un ventaglio di film e maschere.

