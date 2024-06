Christian De Sica: «Non sono un imbroglione, è che… mi disegnano così»

È il protagonista di “Ricchi a tutti i costi” e del film di Natale che sta girando a Cortina: in entrambi fa il truffatore Barbara Mosconi







Con una parlata nobile, ricca di citazioni d’altri tempi, intercalata d’un tratto da esclamazioni popolari e battute da cinepanettone, Christian De Sica racconta il seguito della commedia “Natale a tutti i costi”. Disponibile su Netflix dal 4 giugno, s’intitola “Ricchi a tutti i costi” ed è il nuovo divertente capitolo delle avventure della coppia composta da Christian De Sica e Angela Finocchiaro, alle prese con fantastici milioni piovuti in famiglia.

Signor De Sica, è tornato “a tutti i costi” sul set.

«Il primo film è stato un grande successo per Netflix, è arrivato al quarto posto in America e al terzo nel mondo. Davvero inaspettato. Così gli autori, tra cui il regista Giovanni Bognetti, ci hanno chiesto di fare il seguito».

Lei e Angela Finocchiaro, marito e moglie, vi trasformate in due geni dell’omicidio premeditato.

«Siamo due imbecilli, altro che geni! Facciamo dei terribili errori e dei due sono io quello più vigliacco. Lei ha le idee, io la seguo con grande critica e imbarazzo. Sono un marito noioso, quello che ha sempre da ridire».

In ballo c’è una grossa eredità che divide la famiglia.

«Di solito i film “family” sono fatti da personaggi positivi, qui, invece, c’è una “family” con personaggi carichi di negatività e in caccia dell’eredità di Fioretta Mari, la madre di Angela, capitata nella mani di un mascalzone interpretato da Ninni Bruschetta».

Quanto a eredità, lei ha sempre raccontato che da suo padre ha ricevuto solo debiti.

«Meno male che ho lavorato! Quando mio padre morì avevo 23 anni, ero giovanissimo. Per fortuna avevo cominciato a lavorare a 18 anni, ma all’inizio io e mia moglie saltavamo i pasti fin quando non arrivavano le scritture».

Il momento in cui ha guadagnato di più è stato con i cinepanettoni degli Anni 80?

«Ho cominciato a essere economicamente indipendente a 35, 40 anni: ho smesso di saltare i pasti e ho cominciato ad avere una vita regolare. Certo, in quel periodo giravano più soldi e non solo in Italia. Nel mondo tutto andava meglio».

Crede al detto: “I soldi non fanno la felicità, ma aiutano?”.

«Sì, certo, però portano pure un sacco di guai».

Chi è la persona più ricca e generosa che ha conosciuto?

«Quelli molto ricchi non spendono nulla, siamo noi che spendiamo. Gianni Agnelli, che pure ho conosciuto, girava senza soldi. Quando sei molto ricco non paghi niente, è quando sei povero che ti chiedono di pagare».

Carlo Delle Fave, il suo personaggio nel film, è un ingegnere. E un ingegnere è stato anche nell’ultimo lavoro di Paolo Virzì, “Un altro ferragosto”.

«Ma nel film di Virzì ero un vero fetente, un imbroglione. Però pur nella negatività certe figure hanno una loro simpatia, sono un po’ come alcuni vecchi personaggi di Alberto Sordi. È un umorismo cinico, a me diverte essere cattivo. Del resto, si ride sempre con il demonio, mai con San Francesco o con Padre Pio».

Ora è di nuovo su un set, quello del film di Natale di Medusa, “Cortina Express”.

«Stiamo girando tra Cortina e Roma, il film è diretto da Eros Puglielli con cui ho già fatto la serie “Gigolò per caso” per Prime Video, di cui presto girerò la seconda stagione. Enrico Vanzina aveva scritto un soggetto, ma poi è cambiato lungo il percorso».

E che cosa è diventato?

«È una commedia con dentro del thriller».

Quindi niente cinepanettone.

«No, è scritto in maniera diversa: il cinepanettone è stato un grande successo negli Anni 80 e 90, ma se oggi facessi un cinepanettone mi arresterebbero. Con il politically correct che c’è, non si potrebbero più fare quei film».

Il suo ruolo?

«Sono un imbroglione che cerca di portare via dei soldi a un nipote. I personaggi divertenti sono sempre negativi. Ma io non sono così nella vita, non sono un maschilista o un farabutto. Io quei mascalzoni li prendo in giro».

Tempo fa ha detto: «Lavoro più adesso di quando ero giovane».

«Eh, perché so’ bravo».

Che cosa piace del De Sica di oggi a registi e sceneggiatori?

«Prima avevo un contratto di esclusiva con Aurelio De Laurentiis per fare ogni anno il film di Natale, ora sono libero e ho più offerte. Lavoro con Netflix, ho fatto il film con Virzì, ora sto facendo il film di Natale...».

Solo questo?

«E poi perché ho un’esperienza, conosco bene il mestiere, i registi si fidano di me. Faccio personaggi diversi. L’anno scorso ho girato “I limoni d’inverno”, un film drammatico, purtroppo uscito in poche copie, con Caterina Carone, regista brava e sensibile».

Tornerà nella terza stagione della serie “Vita da Carlo” di suo cognato Carlo Verdone?

«Ho fatto soltanto un episodio l’anno scorso, me l’ha chiesto Carlo e sono andato con piacere. Il produttore, Aurelio De Laurentiis, mi ha chiesto di fare la terza stagione ma non posso: devo girare “Gigolò per caso 2”».

Una “Vita da Christian” non gliel’hanno mai proposta?

«No, ma non so se mi piacerebbe, preferirei fare film come regista raccontando altre storie».

Il pubblico, però, sarebbe felice.

«C’è uno zoccolo di pubblico che mi segue da anni e mi vuole bene, è trasversale, ci sono tanti giovanissimi, ragazzi e ragazze che hanno visto i miei cinepanettoni in tv. Poi a volte incontro persone della mia età che dicono che sono miei fan e che sono cresciute con i miei film. “Ma come? Sei vecchio come me!”».

Tra un set e l’altro, se la prende una vacanza?

«Spero, me lo auguro».

In gommone, come sogna il suo protagonista di “Ricchi a tutti i costi”?

«Macché, una settimanella in un albergo comodo al mare. A 73 anni sul gommone... Ma ‘ndo vado?».