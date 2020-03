“Cinquanta sfumature di nero”: trama, trailer e curiosità

03 Marzo 2020 | 10:16 di Marianna Ninni

"Cinquanta sfumature di nero" è arrivato al cinema nel 2017. Che vi siate lasciati travolgere dal vortice di passione che ha coinvolto Christian Grey e Anastacia Steele o che siate assolutamente contrari a questo film e a tutto ciò che vi gravita intorno, va in ogni caso sottolineato un dettaglio di non poca importanza: il box office lo ha visto trionfare in sala.



La complicata e passionale storia d’amore tra i due personaggi interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan ha conquistato fin dal primo libro i cuori di una buona fetta di pubblico femminile. Qui il romanticismo si mixa perfettamente con la giusta dose di passione ed erotismo.

La trama

Christian Grey prova ad avere una relazione normale con Anastacia Steele. Ebbene sì, la storia riparte proprio da qui: con la giovane Anastacia a dettare le regole di una relazione che assume un contorno molto più romantico. Niente regole, niente punizioni e niente segreti… Se Grey riuscirà ad accettare queste semplici richieste, allora la loro storia potrà proseguire.

Il trailer

Le curiosità su "Cinquanta sfumature di nero"