“Cinquanta sfumature di rosso”: trama, cast e trailer

Per chi cerca una pellicola in linea con le temperature calde, martedì 24 maggio va in onda in prima serata su Canale 5 "Cinquanta sfumature di rosso", terzo capitolo della saga cinematografica tratta dalla trilogia erotica della scrittrice E. L. James. Dakota Johnson e Jamie Dornan sono i protagonisti della storia, incentrata sul rapporto d'amore (condito da tanto BSDM) tra la giovane Anastasia Steele e il tenebroso miliardario Christian Grey.

Il film, che quindi segna la conclusione della saga, è stato girato in contemporanea con il precedente "Cinquanta sfumature di nero", a sua volta sequel di "Cinquanta sfumature di grigio" (uscito nel 2015).

La trama

Terzo e ultimo capitolo della saga "Cinquante sfumature". Anastasia e Christian sono sposati, ma sono costretti a interrompere il loro viaggio di nozze a causa di un problema nella sede centrale degli uffici di lui, scoprendo che il responsabile è Jack Hyde, ex capo di Ana, che era stato licenziato dopo averla sessualmente aggredita. La vita coniugale di Mr e Mrs Grey, alle prese con gelosie reciproche e le loro consuete sperimentazioni sessuali, è minacciata da qualcosa che li travolgerà proprio in un momento di confusione della coppia...

Il cast

Genere : Erotico

: Erotico Titolo originale: Fifty Shades of Red

Fifty Shades of Red Uscita : 2018

: 2018 Durata : 125'

: 125' Regista : James Foley

: James Foley Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, Kim Basinger, Marcia Gay Harden

Il trailer

Perché vederlo

Come i precedenti capitoli, il film è stato stroncato senza riserve dalla critica, eppure il pubblico lo ha premiato, con un incasso totale di 371,9 milioni di dollari a fronte di 55 milioni di budget per la produzione. La pellicola ha vinto anche due People's Choice Awards, cioè i premi "Film drammatico preferito dal pubblico" e "Miglior star drammatica preferita dal pubblico a Jamie Dornan". Chi ha amato l'intera saga cinematografica, ha apprezzato anche la svolta thriller di quest'ultimo capitolo, che racconta il gran finale della storia di Christian e Anastasia. Punto di forza, indiscutibile, di "Cinquanta sfumature di rosso" (come dei film precedenti) è la colonna sonora.