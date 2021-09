5 (ottimi) motivi per vedere “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Cast, trama e trailer

Il personaggio di Fabio, interpretato da Marinelli, non è sempre stato lo "Zingaro": ha un passato come personaggio televisivo (di secondo piano): tra i suoi talenti c'è quello per il canto. E in una scena da cult immediato, ambientata in un locale karaoke semideserto, dà il meglio di sé con "Un'emozione da poco", classico di Anna Oxa. La colonna sonora, poi, è piena di altre chicche, come "Non sono una signora" di Loredana Berté e una versione di "Jeeg Robot" cantata, sui titoli di coda, da Claudio Santamaria.