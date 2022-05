Raoul Bova e Giampaolo Morelli: «Noi due come Cip & Ciop»

Ecco il nostro incontro con i doppiatori del film "Cip & Ciop agenti speciali" disponibile su Disney+ da venerdì 20 maggio Paolo Fiorelli







Raoul Bova e Giampaolo Morelli sono diventati… due scoiattoli! Francesca Chillemi e Jonis Bascir, invece, due topolini. Ecco il nostro incontro con i doppiatori di “Cip & Ciop agenti speciali”.

Nel film, disponibile su Disney+ da venerdì 20 maggio, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse: Cip fa l'assicuratore e Ciop partecipa a convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando però un amico scompare misteriosamente, dovranno ricucire la loro amicizia spezzata e partire per una missione da Agenti Speciali.

«Interpretare uno scoiattolo come Cip, non è un rischio, ma un onore» dice Raoul, appassionato di film Disney sin da quando, bambino, ammirava “La spada nella roccia” (e oggi lo rivede insieme ai figli). Invece Giampaolo Morelli ci spiega perché hanno scelto proprio lui per interpretare Ciop, il più vanitoso dei due…