Clint Eastwood: Sky Cinema gli dedica un canale

13 Febbraio 2021 | 15:50 di Lorenzo Di Palma

Sky Cinema celebra, da sabato 13 febbraio a venerdì 19 febbraio, Clint Eastwood con un intero canale a lui dedicato, “Sky Cinema Collection – Clint Eastwood Mania” con tanti suoi film, dai western più iconici ai titoli di cui è stato regista. Da segnalare però, lunedì 15 febbraio in prima serata anche su Sky Cinema Uno in prima serata, la prima visione del film Richard Jewell, diretto da Clint Eastwood e prodotto da Leonardo DiCaprio e Jonah Hill, con un cast d’eccezione che include Sam Rockwell, Jon Hamm, Olivia Wilde e Kathy Bates.

Il film attinge alla vera storia dell’”eroe di Atlanta” e racconta la storia di Richard, un trentenne sovrappeso che vive con la madre e svolge lavori di sorveglianza. Durante gli eventi che precedono le Olimpiadi del 1996, è il primo a dare l’allarme quando vede uno zaino sospetto abbandonato. Diventa presto l'eroe che aveva sempre sognato di essere: ma la celebrità guadagnata così repentinamente gli si rivolterà contro…

Tra gli altri titoli in programmazione sul canale si segnala la saga completa dedicata all’ispettore Harry Callaghan della polizia di San Francisco, interpretato da Eastwood nei 5 film che la compongono, ossia: Ispettore Callaghan: Il Caso Skorpio è Tuo!, Una 44 Magnum Per L’ispettore Callaghan, Cielo Di Piombo, Ispettore Callaghan, Coraggio... Fatti Ammazzare e Scommessa Con La Morte; la celeberrima Trilogia Del Dollaro - composta da Per Un Pugno Di Dollari, Per Qualche Dollaro In Più e Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo - diretta da Sergio Leone, con le meravigliose musiche di Ennio Morricone e Eastwood nel ruolo del protagonista, affiancato da Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef ed Eli Wallach; e rimanendo nel genere western sono previsti anche Impiccalo Più In Alto con Bruce Dern e Il Cavaliere Pallido.