“Coach Carter”: cast, trama e trailer

Le lezioni di basket e di vita di un allenatore di saldi principi Coach Carter







Basato su una storia vera, diretto da Thomas Carter nel 2005 e interpretato da un magistrale Samuel L. Jackson, “Coach Carter” è un po’ la summa dei film sullo sport e l’educazione che gli americani chiamano “inspirational coach drama”. Protagonista è il controverso allenatore Ken Carter, ex campione di basket, che assunse per una paga simbolica la guida di una squadra liceale e divenne noto in tutto il Paese per averla ritirata dal campionato, sebbene ancora imbattuta, a causa degli insufficienti risultati scolastici dei ragazzi. Naturalmente i giovani impareranno la lezione. Emblematico, a riguardo, è il discorso finale del mitico coach, che tra l’altro dice: «Ero venuto a insegnare a dei ragazzi e siete diventati uomini. E per questo io voglio ringraziarvi». Con la partecipazione di Channing Tatum e della popstar Ashanti.

Genere : Drammatico

: Drammatico Uscita: 2005

2005 Durata : 136'

: 136' Regista : Thomas Carter

: Thomas Carter Attori: Samuel L. Jackson, Rob Brown, Robert Richard, Rick Gonzalez, Nana Gbewonyo, Antwon Tanner, Channing Tatum, Ashanti, Texas Battle, Denise Dowse, Debbi Morgan, Mel Winkler, Vincent Laresca, Sidney Faison, Octavia Spencer, Jenny Gago, Eugene Lee, Gwen McGee, Leonard L. Thomas, Tara Jett

Carter viene ingaggiato come allenatore dal liceo di Richmond, al fine di risollevare le sorti della squadra di basket dell'istituto. Al coach spetterà il duro compito di farsi rispettare dai membri della squadra e portare il team alla vittoria. Inflessibile educatore, Carter pretenderà dai propri giocatori risultati scolastici buoni, pena l'esclusione dalla squadra, attirandosi così addosso le ire di tutti, insegnanti e genitori compresi.