“Cocktail”: cast, trama e trailer

Movimentato e molto leggero, “Cocktail”, film del 1988 diretto da Roger Donaldson, ha il pregio di descrivere, da un punto di vista inedito, le contraddizioni di un’epoca e di un sogno di benessere collettivo che alla fine degli anni Ottanta era sul punto di infrangersi. Lo fa con un giovanissimo Tom Cruise in versione barista acrobatico nel ruolo dell’ambizioso Brian Flanagan che, a Manhattan, cerca fortuna nel mondo dell’alta finanza. Ma i soldi tardano ad arrivare e il giovane trova lavoro in un bar dove Doug, amico e maestro, lo trasforma in un barman acrobatico: in breve diventano famosi in tutta New York. Per via di una donna, tuttavia, i due si separano e Brian decide di andarsene in Giamaica. Ma lasciare Manhattan sembra un’impresa impossibile: la strada per il successo è ancora lunga.

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Cocktail

Uscita: 1988

Nazionalità: USA

Durata: 104'

Regista: Roger Donaldson

Attori: Tom Cruise, Lisa Banes, Kelly Linch, Ron Dean, Gina Gershon, Ellen Foley, Bryan Brown, Elisabeth Shue, Laurence Luckinbill

Trailer

Trama

Alla ricerca di un lavoro, il giovane e ambizioso Brian Flanagan, dopo aver fallito nel campo della finanza e della pubblicità accetta un posto da barista in un modesto locale. Convinto dal suo collega Doug che è più redditizio fare il barman che l'agente di borsa, Brian mette a punto un gustoso cocktail, facendo diventare i due i beniamini dei ricchi di Manhattan, trasformando il loro lavoro in vere e proprie performance da spettacolo. Trasferitosi dopo una delusione amorosa in Giamaica, Brian si innamora della cameriera Jordan. Ma una donna ricca e affascinante, Bonnie, lo irretisce…