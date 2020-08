Codice 999: cast, trama e trailer

26 Agosto 2020 | 14:00 di Lorenzo Di Palma

Codice 999 (Triple 9), arrivato nelle sale nel 2016, è un crime thriller ambientato ad Atlanta dai toni cupi e violenti, che segna il ritorno dietro la macchina da presa di John Hillcoat, già regista di Lawless e The Road. Nel cast spicca Kate Winslet, impegnata per una volta in un ruolo da "cattiva", nei panni di una spietata boss della mafia russo-israeliana.

Con Kate Winslet, Codice 999 può contare su un cast di grandissimi interpreti come Casey Affleck (Interstellar; Il fuoco della vendetta), Chiwetel Ejiofor (Sopravvissuto-The Martian;12 anni schiavo), Woody Harrelson (Hunger Games; Non è un paese per vecchi), Aaron Paul (Need for Speed; Breaking Bad), Norman Reedus (The Walking Dead), Gal Gadot (Fast & Furious 6; Batman v Superman: Dawn of Justice), Teresa Palmer (Point Break; Warm Bodies) e Anthony Mackie (Captain America: Civil War; Avengers: Age of Ultron). Questo è il trailer italiano:

La trama

Il titolo del film deriva dal codice usato dalla polizia per indicare un "agente colpito in azione", perché il film è la storia una banda di corrotti agenti di polizia ed ex membri dell'esercito (Anthony Mackie, Clifton Collins Jr., Aaron Paul e Norman Reedus) capeggiati dall'ex membro delle Forze Speciali Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor) e impegnati un'audace rapina in banca che finisce con una frenetica sparatoria in autostrada.

Le indagini sono affidate al sergente Jeffrey Allen (Woody Harrelson), ignaro che proprio suo nipote Chris Allen (Casey Affleck), un onesto poliziotto, è diventato senza saperlo il partner di uno dei rapinatori della gang di Atlanta. Inoltre Irina Vlaslov (Kate Winslet), spietata boss della "mafia kosher" russo-israeliana, usa le maniere forti con i membri della banda per costringerli a tentare un'ultima e, all'apparenza, impossibile rapina.

E la sola speranza che la banda ha di portare a termine il colpo è quella di distrarre tutte le forze dell'ordine organizzando appunto un "999" per distrarre le forze dell'ordine segnalando che un agente è stato colpito in azione.