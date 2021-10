“Colombiana”: trama, cast e trailer

In questo film d'azione Zoe Saldana interpreta un'assassina in cerca di vendetta Redazione Sorrisi







"Colombiana" è un film d’azione del 2011 con protagonista Zoe Saldana, diretto da Olivier Megaton. Cataleya, killer professionista, vuole vendicare la morte dei genitori, ma dovrà vedersela persino con la CIA.

Cast

Genere : Azione

: Azione Uscita : 2011

: 2011 Durata : 108'

: 108' Regista : Olivier Megaton

: Olivier Megaton Attori: Zoe Saldana, Amandla Stenberg, Cliff Curtis, Michael Vartan, Callum Blue, Lennie James

Trama

A Miami, Cataleya è un'assassina con straordinarie capacità di combattimento e di maneggio di qualsiasi arma che lavora agli ordini dello zio Emilio. Nella vita, la donna ha però un unico obiettivo: vendicare la morte dei genitori uccisi a sangue freddo a Bogota, quando lei era ancora una bambina. Sapendo che il mandante era il famigerato Don Luis, la killer cercherà di scovare il nascondiglio del boss per mettere in atto la sua vendetta. Ma dovrà vedersela anche con la Cia, che in realtà copre Don Luis...

Trailer