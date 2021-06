“Colpevole d’innocenza”: trama, cast e trailer

Un thriller del 1999 diretto da Bruce Beresford e interpretato da Tommy Lee Jones e Ashley Judd Ashley Judd in "Colpevole d'innocenza" Credit: © Paramount Lorenzo Di Palma







La vita di Libby Parsons cambia completamente quando viene ingiustamente accusata dell'omicidio di suo marito. Dopo aver trascorso sei anni in carcere, decide di elaborare un piano di vendetta. È questa la premessa da cui parte Colpevole d’innocenza, un thriller del 1999 diretto da Bruce Beresford e interpretato da Tommy Lee Jones e Ashley Judd, che sostituì nel cast Jodie Foster che dovette rinunciare al ruolo di Elizabeth Parsons, perché incinta.

Il trailer

Il cast

Tommy Lee Jones, Annabeth Gish, Bruce Greenwood, Ashley Judd, Benjamin Weir, Spencer Treat Clark, Jay Brazeau, John MacLaren, Edward Evanko, Bruce Campbell, Brennan Elliott, Angela Schneider.

La trama

Libby Parsons è una giovane donna ingiustamente accusata d'aver ucciso il marito. In realtà è stato proprio il marito a inscenare tutto per liberarsi della moglie. Dopo sette anni di prigione, rilasciata sulla parola, Libby lascia la città per scovarlo, trascinando così Travis Lehman il poliziotto che l'ha in custodia, sulle tracce dell'uomo. Quando, dopo molti equivoci, capisce la bontà delle sue motivazioni, l'ufficiale si impegna per aiutarla e rintracciare il marito a New Orleans...