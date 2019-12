«Come d’incanto»: trama, cast e trailer

22 Dicembre 2019 | 15:15 di Redazione Sorrisi

Nel fantastico regno animato di Andalasia, nel mondo delle fiabe, la giovane e spensierata Giselle sogna di incontrare un uomo con cui scambiare il “bacio del vero amore”. Un bel giorno, Giselle conosce Edward, il principe di Andalasia: i due si innamorano all'istante e decidono di sposarsi il giorno dopo. La perfida regina Narissa, matrigna di Edward, teme tuttavia che il matrimonio del figliastro comporterà per lei la perdita della corona; così, il giorno delle nozze, Narissa, che è anche una potentissima strega, inganna Giselle e la spedisce attraverso una fontana incantata in “un luogo in cui nessuno vive felice e contento”: New York.

È questa la trama del film fantastico Come d’incanto, diretto da Kevin Lima nel 2007, con un cast che comprende Susan Sarandon che interpreta Narisa, Amy Adams nel suolo della protagonista Giselle, James Marsden nel ruolo del principe e Patrick Dempsey, in “libera uscita” da Grey’s Anatomy nel ruolo di Robert.

Il Trailer