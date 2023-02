“Come se non ci fosse un domani”: trama, cast e trailer

Originale commedia romantica in cui repentini viaggi nel futuro costringono un procrastrinatore seriale a... smettere di perdere tempo! Redazione Sorrisi







Sembra quasi una terapia d’urto per un procrastinatore seriale "Come se non ci fosse un domani – Long Story Short", il film australiano scritto e diretto da Josh Lawson. La pellicola gioca con i viaggi nel futuro in versione accelerata per far capire al suo protagonista che la vita va vissuta secondo l’”hic et nunc” (“qui e ora”) o, quantomeno, senza aspettare troppo prima di prendere sul serio gli impegni. Non per niente, il titolo originale, "Long Story Short" ("Per farla breve", in italiano) ironizza proprio su quello che il film racconta.

Teddy, eternamente indeciso, pensa di avere tutto il tempo del mondo a disposizione quando, dopo uno strano incontro, si risveglia la mattina dopo il suo matrimonio scoprendo di essere per magia andato avanti di un anno esatto. La moglie Leanne è incinta, ma Teddy non ha alcuna memoria del periodo matrimoniale trascorso. L'uomo si ritrova intrappolato in un ciclo di salti temporali, trasportato un anno avanti ogni manciata di minuti, così Teddy deve affrontare una corsa contro il tempo mentre la sua vita si sgretola intorno a lui. Con l'aiuto del migliore amico Sam, cercherà di rimettere insieme i pezzi di ciò che si è rotto e imparerà a capire cosa conti davvero nella vita.

