“Come un gatto in tangenziale”: trama, cast e trailer

04 Febbraio 2021

A dicembre 2017 usciva al cinema "Come un gatto in tangenziale", commedia di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi nei panni dei protagonisti Giovanni e Monica, lui intellettuale in giacca e cravatta, con una casa nel centro storico di Roma, lei ex cassiera del supermercato, ricoperta di tatuaggi e residente in periferia.



Due mondi opposti che si incontrano perché i rispettivi figli adolescenti, Agnese e Alessio, hanno iniziato a frequentarsi. Nonostante l'inevitabile astio iniziale per i vari pregiudizi che hanno l'uno nei confronti dell'altra, Giovanni e Monica si ritrovano a fare fronte comune per far finire la storia tra i due figli. Vivranno quindi in prima persona aspetti della vita dell'altro, tra cinema d'essai e multisala di periferia, tra la spiaggia affollata e caotica di Coccia di Morto e la riserva naturale per vip di Capalbio. E qualcosa tra loro cambierà.

Nel cast, oltre ad Albanese e Cortellesi, anche Claudio Amendola nel ruolo del padre di Alessio, e Sonia Bergamasco nei panni della madre di Agnese.

Paola Cortellesi, Antonio Albanes, Claudio Amendol, Sonia Bergamasco

