“Come un uragano”: cast, trama e trailer

Richard Gere e Diane Lane tornano sullo schermo al loro terzo lavoro insieme (dopo The Cotton Club e Unfaithful - L'amore infedele) nel film drammatico, ma anche romantico, del 2008 Come un uragano (Nights in Rodanthe), tratto dal famoso romanzo di Nicholas Sparks su due persone che scoprono che nella vita c’è sempre una seconda occasione per trovare l’amore vero. La pellicola racconta l'incontro tra Paul e Adrienne, entrambi alle prese con una crisi nella propria vita e alla ricerca di se stessi, il tutto nella cornice di una locanda sulle coste dell'oceano Atlantico su cui si abbatterà un forte uragano. Il regista della pellicola è George C. Wolfe, al suo esordio dietro la cinepresa dopo aver recitato in diversi film tra cui Il diavolo veste Prada, che dirige sapientemente le fasi di questa commedia romantica, facendo respirare allo spettatore ogni singolo attimo della vita di una donna in crisi che riuscirà a emergere grazie all'incontro con un sensuale medico.

Il trailer

Il cast

Richard Gere, Becky Ann Baker, Scott Glenn, Linda Molloy, Pablo Schreiber, Mae Whitman, Charlie Tahan, Diane Lane, Christopher Meloni, Viola Davis

La trama

Adrienne (Diane Lane), una donna che si sta ancora riprendendo dal tradimento del marito e sta cercando di rifarsi una vita, ha appena saputo che lui vuole tornare a casa. Combattuta fra sentimenti contrastanti, accoglie con piacere la richiesta di una vecchia amica che la vuole ospite del suo albergo a Rodanthe per un fine settimana. Adrienne spera di trovare la tranquillità di cui ha bisogno per ripensare alla propria vita. La stagione è finita e l’albergo riapre solo per l’arrivo di Paul (Richard Gere), un medico che per tanto tempo ha sacrificato la famiglia per la carriera, e ora arriva a Rodanthe per adempiere a compito difficile e affrontare una crisi di coscienza. Sono due estranei sotto lo stesso tetto. Ma quando si avvicina un uragano, si stringono l’uno all’altra per farsi coraggio e nasce una storia d’amore che cambierà le loro vite.