“Compromessi sposi”: cast, trama e trailer

Una commedia con due consuoceri-rivali: Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme Cecilia Uzzo







Il regista di "Loro Chi?" Francesco Micciché dirige una commedia incentrata sulla coppia inedita di protagonisti, Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono. Le vicende sono ambientate a Gaeta, che con i paesaggi di Formia fa da cornice alla storia del film.

La trama

Due ragazzi di vent’anni, la giovane fashion blogger di Gaeta Ilenia (Grace Ambrose) e l’aspirante cantautore milanese Riccardo (Lorenzo Zurzolo) sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell'amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte decidono di sposarsi. Anche i loro padri non hanno niente in comune: Gaetano (Vincenzo Salemme) è un rigido sindaco del Sud pentastellato, mentre Diego (Diego Abatantuono) è un ricco imprenditore del Nord con simpatie leghiste. Se tra i ragazzi è stato subito amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima vista. A unirli un solo obiettivo: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. In una battaglia giocata con ogni mezzo e che coinvolgerà tutta la famiglia, riuscirà la coalizione paterna a scongiurare le nozze dei figli?

Il trailer

Il cast

L’intero film si regge sul rapporto tra i due mattatori Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, nei panni di due uomini agli antipodi che hanno interesse comune a impedire il matrimonio dei figli. La coppia indedita di attori, infatti, è ben affiatata, ma anche il resto del cast svolge un ottimo supporto. Tra gli altri interpreti ci sono Dino Abbrescia, cugino barese di Gaetano che per pagare i propri debiti sarebbe disposto a tutto, Valeria Bilello, Rosita Celentano, Elda Alvigini, Lorenzo Zurzolo, Grace Ambrose, Susy Laude, Sergio Friscia e Carolina Rey.