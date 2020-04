Con Sorrisi e Rakuten TV una serata di grande cinema

07 Aprile 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Volete passare un paio d’ore rilassanti con una commedia, distrarvi con un avvincente thriller oppure commuovervi con un film drammatico? Sorrisi e Rakuten Tv (una delle più grandi piattaforme europee di video “on demand”) hanno pensato a voi e vi offrono la possibilità di godervi un titolo a scelta nel gigantesco catalogo ricco di classici e novità.

Come fare? È molto semplice: basta collegarsi all’indirizzo Internet https://rakuten.tv/it/campaigns/tvsorrisi e inserire il codice TVSorrisi2020. Sarà necessario effettuare il login oppure registrarvi se non siete ancora utenti della piattaforma. Una volta scelto il vostro titolo, il film sarà disponibile per 48 ore.

