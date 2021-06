“Conta su di me”: cast, trama e trailer

Tratto da una storia vera, un film che fa ridere, sognare e commuovere Conta su di me Credit: © M2 Pictures Lorenzo Di Palma







Il film del 2018, Conta su di me è un commovente racconto sulla gioia e la speranza per il futuro e sulla nascita di un’intensa amicizia. La commedia drammatica è stata diretta da Marc Rothemund è l'adattamento cinematografico del romanzo Dieses bescheuerte Herz: Über den Mut zu träumen di Lars Amend e Daniel Meyer , pubblicato nel 2013, basato su una storia vera. Il romanzo racconta la storia di Lars Amend e dell'adolescente malato di cuore Daniel, che decide di fare una lista di 25 cose che vuole assolutamente fare nella sua vita. L'obiettivo di Lars diventa rendere questa lista una realtà.

Il Cast

Elyas M'Barek, Philip Noah Schwarz, Nadine Wrietz

Il Trailer

La Trama

Lenny è un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi, mentre David un quindicenne con una grave malformazione cardiaca, la cui quotidianità ruota attorno a cliniche e sale operatorie. Il papà di Lenny, famoso cardiologo, costringe il figlio a prendersi cura di David, suo paziente. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far stilare a David una lista di desideri semplici e a volte folli. Tra i due nascerà una bellissima amicizia, intensa e senza freni, vissuta pienamente in ogni suo singolo momento.