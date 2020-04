“Contagion”: trama, cast e trailer

30 Aprile 2020 | 16:58 di Redazione Sorrisi

Il thriller catastrofico del regista premio Oscar Steven Soderbergh racconta uno scenario impensabile nel 2011, anno di uscita del film. In "Contagion" la minaccia di una pandemia globale allerta i medici del Center for Disease Control e dell'OMS. Devono isolare velocemente il nuovo virus, trovare una cura e circoscrivere il contagio iniziato a Hong Kong, mentre si diffondono notizie false e incontrollate che alimentano la psicosi collettiva, innescando disordini civili.



Nel cast troviamo Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Marion Cotillard e Gwyneth Paltrow.



La trama

Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) accusa un improvviso malore ed è trasportata con urgenza in ospedale. Poco dopo, la donna muore a causa di una malattia sconosciuta, contratta con tutta probabilità all'estero. Il virus, causato dalla commistione di un'infezione suina e di un pipistrello, si diffonde con rapidità nella popolazione locale. Allarmati dalla portata della pandemia, un'equipe di medici cerca un vaccino in grado di sconfiggere il virus denominato MEV-1. Il dottor Ellis Cheever (Laurence Fishburne) incarica la collega Ally Hextall (Jennifer Ehle) di indagare sui primi casi di contagio, mentre la dottoressa Leonora Orantes (Marion Cotillard) si reca in Cina per scoprire l'origine della nuova malattia.

Il cast

Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Kate Winslet, Jude Law, Laurence Fishburne, Chui Tien You, Josie Ho, John Hawkes, Stef Tova.

