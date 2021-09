“Corpi da reato”: cast, trama e trailer

Un classico “buddy movie” tutto al femminile con Sandra Bullock e Melissa McCarthy Corpi da reato Credit: © 20th Century Fox Lorenzo Di Palma







Primo script per il grande schermo di Katie Dippold, Corpi da reato (The Heat), arrivato nelle sale nel 2013, è un classico “buddy movie”, diretto da Paul Feig, in cui trovano spazio situazioni tipiche di quella commedia americana declinata al femminile che fa genere a sé. Al centro della pellicola c’è Sarah Ashburn (Sandra Bullock), una competente, castigata e di bell'aspetto, agente dell’F.B.I. che si trova a dover collaborare con Shannon Mullins (Melissa McCarthy), eccessiva, rozza e grassa poliziotta di Boston, al fine di catturare un grosso spacciatore di droga. Dopo una prima, tumultuosa fase, le due donne formeranno una squadra infallibile e, superate le divergenze caratteriali e gli opposti metodi di indagine, finiranno per diventare amiche.

Il trailer

Il cast

Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Michael McDonald, Steve Bannos, Raw Leiba, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport, Demian Bichir, Tony Hale, Andy Buckley, Nathan Corddry, Jamie Denbo

La trama

Sarah Ashburn è un'irrequieta agente speciale dell'FBI che lavora a New York dove però non va d'accordo con i suoi colleghi. Per ottenere una promozione, decide di prendere parte all'indagine, a Boston, per la cattura dello spietato signore della droga russo, Simon Larkin. Ma qui si troverà a dover collaborare con l'intrattabile detective Shannon Mullin. inizialmente i loro caratteri incompatibili renderanno le cose ancora più complicate, ma alla fine fra le due nascerà un'amicizia.