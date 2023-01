“Cosa mi lasci di te”: trama, cast e trailer

Tratto dalla storia vera di Jeremy Camp, il film racconta una storia drammatica di speranza "Cosa mi lasci di te" Credit: © Notorius Pictures Redazione Sorrisi







Il film sentimentale "Cosa mi lasci di te" racconta la storia vera del cantante Jeremy Camp e dell'incontro con la sua prima moglie, Melissa, com'è stata raccontata nel libro autobiografico intitolato "I Still Believe", che è anche il titolo originale della pellicola, in cui il protagonista è interpretato da KJ Apa, attore e musicista neozelandese protagonista della serie "Riverdale". Diretto da Andrew e Jon Erwin, il film del è stato distribuito da Lionsgate on demand su Prime Video, a causa della pandemia della primavera 2020.

Cast

Genere: dramma romantico

dramma romantico Titolo originale: I Still Believe

I Still Believe Durata : 1ora e 55minuti

: 1ora e 55minuti Regia: Andrew Erwin, Jon Erwin

Andrew Erwin, Jon Erwin Attori: K.J. Apa, Nathan Parsons, Britt Robertson, Gary Sinise, Melissa Roxburgh

Trama

Nel settembre 1999, il ventenne Jeremy Camp lascia la sua famiglia per recarsi al Calvary Chapel Bible College, in California. Le prime persone che incontra sono Jean-Luc LaJoie, un musicista di successo, e Melissa Henning, una ragazza al primo anno come lui. Tra i due è subito amore a prima vista. Ma il destino riserva al ragazzo una brutta sorpresa: Melissa è gravemente malata. La fede e l'amore lo aiuteranno ad affrontare tutte le avversità.

