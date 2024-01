“Cose nostre – Malavita”: cast , trama e trailer

Un po' thriller un po' commedia, un film di Luc Besson con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer e Robert De Niro Lorenzo Di Palma







Diretto da Luc Besson (il regista di “Nikita” e “Leon”), il film ha un produttore esecutivo del calibro di Martin Scorsese e racconta con una robusta dose di humor nero le peripezie di una famiglia molto particolare: il capofamiglia Giovanni (De Niro) è un ex mafioso che, dopo aver denunciato tutti i suoi complici, vive sotto protezione e si ritrova in un piccolo e inospitale paesino della Francia con la moglie Maggie (Michelle Pfeiffer) e i due figli adolescenti. Nonostante i volonterosi tentativi di vivere come persone normali, però, i genitori saranno costretti a far riemergere il loro lato oscuro: anche perché sono tanti quelli che vogliono fargliela pagare... Un po' thriller un po' commedia “nera”, il film diverte e appassiona, soprattutto grazie al carisma dei due grandi interpreti.

Trailer

Cast

Genere: Poliziesco

Titolo originale: The Family

Uscita: 2013

Nazionalità: USA - Francia

Durata: 111'

Regista: Luc Besson

Attori: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Jimmy Palumbo, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi, Vincent Pastore, Joseph Perrino, Paul Borghese

Trama

Giovanni Manzoni è un ex gangster mafioso italo-americano che si è pentito e ha testimoniato contro i suoi capi e che ora vive con la sua famiglia sotto la tutela del programma di protezione testimoni dell'FBI. Saltata l'ennesima copertura, i Manzoni sono inviati in un paesino della Normandia: mentre la sua famiglia lentamente si integra nella nuova comunità, per l'ex boss non è facile rinunciare alle proprie abitudini. Inoltre, uno dei criminali che ha fatto arrestare è determinato a chiudere il conto con lui.