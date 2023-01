“Così è la vita”: cast, trama e trailer

Un altro film “on the road” per il trio Aldo, Giovanni e Giacomo Così è la vita Credit: © Medusa Lorenzo Di Palma







“Così è la vita”, secondo film di Aldo, Giovanni e Giacomo dopo il fortunatissimo “Tra uomini e una gamba”, è la storia di una fuga, sceneggiata dai tre con il fido regista Massimo Venier e la complicità di Gino & Michele, Giorgio Gherarducci e Graziano Ferrari. La fuga è quella di Aldo (un detenuto di mezza tacca, stralunato e naif, che non farebbe paura a un bambino e si è trovato in questa storia, con una pistola in mano, senza nemmeno volerlo) e dei suoi due ostaggi: Giacomo (un poliziotto che odia le armi e sogna di diventare uno scrittore, così sbadato da dimenticare nel portaoggetti la sua pistola d’ordinanza) e Giovanni (un inventore di giocattoli pignolo e petulante, che subisce il furto dell’auto e ha la sfortuna di chiedere aiuto al poliziotto sbagliato).

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Così è la vita

Uscita: 1998

Nazionalità: Italia

Durata: 108'

Regista: Aldo, Giovanni, Giacomo, Massimo Venier

Attori: Aldo Baglio, Giovanni Cacioppo, Antonio Catania, Big Jimmy, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi

Trama

Aldo è un detenuto di mezza tacca che non farebbe del male nemmeno a una mosca, ma che evade prendendo in ostaggio un poliziotto che odia le armi e un inventore di giocattoli. I tre in fuga per mezza Italia si ritrovano coinvolti in un sequestro non premeditato e in una vicenda "on the road", inseguiti dalla polizia fino a che incontreranno Clara, la ragazza più bella e misteriosa che abbiano mai visto. A poco a poco il gruppetto scoprirà il senso e il valore dell'amicizia...