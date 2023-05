“Crater”: un gruppo di ragazzi in un’avventura davvero spaziale

Sbarca su Disney+ un nuovo film di fantascienza per adolescenti: le emozioni sono garantite Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

Per descrivervi al meglio “Crater” potremmo dire che è una sorta di via di mezzo tra i “Goonies” e “Guerre stellari”. Insomma, un’avventura per ragazzi e con ragazzi, ma ambientata nello spazio. Sarà a disposizione dal 12 maggio su Disney+.

Ma veniamo alla storia. Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey) è un ragazzo cresciuto in una colonia mineraria sulla Luna, che però sta per essere trasferito definitivamente su un pianeta lontano (in apparenza un luogo idilliaco) in seguito alla morte del padre (Scott Mescudi). Tuttavia, prima di partire, per esaudire il suo ultimo desiderio ruba un rover insieme con i suoi tre migliori amici, Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong), Marcus (Thomas Boyce), e una nuova arrivata dalla Terra, Addison (Mckenna Grace). L’obiettivo del gruppo è un’avventura alla scoperta di un misterioso cratere lunare.