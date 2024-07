“Crazy & Rich”: trama, cast e trailer

Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo "Asiatici ricchi da pazzi" scritto da Kevin Kwan Redazione Sorrisi







Il film "Crazy & Rich" è l'adattamento cinematografico del romanzo "Asiatici ricchi da pazzi" scritto da Kevin Kwan e vede come attori protagonisti Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Lisa Lu, Awkwafina, Ken Jeong e Michelle Yeoh.

La newyorkese Rachel Chu accompagna il fidanzato di lunga data Nick Young al matrimonio del suo migliore amico a Singapore e scoprirà ben presto che, non solo Nick è il discendente di una delle famiglie più importanti del paese, ma è anche uno degli scapoli più ambiti. Accanto a Nick, la ragazza diventerà facilmente bersaglio delle gelosissime ragazze del posto e ancor peggio della madre stessa di Nick che non approva la scelta del figlio. È vero, i soldi non possono comprare l’amore, ma possono senz’altro complicarlo.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Crazy Rich Asians

Crazy Rich Asians Uscita: 2018

2018 Durata: 120'

120' Regista: Jon M. Chu

Jon M. Chu Attori: Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Lisa Lu, Awkwafina, Ken Jeong e Michelle Yeoh

Trama

Rachel Chu, nata a New York da madre cinese, insegna teoria dei giochi alla NYU ed è fidanzata con Nick Young. Nick propone a Rachel di accompagnarlo ad un matrimonio a Singapore, dove farà da testimone di nozze al suo caro vecchio amico Colin Khoo. Tutto fila liscio finché Rachel non incontrerà la madre di Nick e scoprirà che la sua famiglia è enormemente ricca, una sorta di casa reale cinese della quale il suo fidanzato è il principe ereditario e le aspettative che tutti hanno nei suoi riguardi…

