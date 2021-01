«Creed – nato per combattere»: cast, trama e trailer

30 Gennaio 2021 | 16:10 di Lorenzo Di Palma

Creed - nato per combattere è un film, uscito nel 2015 e diretto da Ryan Coogler che è il primo spin off della saga cult sul celebre personaggio cinematografico Rocky Balboa, ideato e interpretato dall'attore regista Sylvester Stallone.

Dedicato alla memoria di Robert Chartoff, storico produttore della serie di Rocky, deceduto prima dell'uscita nelle sale di quest'ultimo capitolo, vede tra i protagonisti Michael B. Jordan e Sylvester Stallone.

Il trailer

La storia racconta la vita di un ragazzo che segue le orme del suo defunto padre Apollo Creed e trova in Rocky Balboa un mentore. L'attore Michael B. Jordan interpreta il ruolo del figlio di Creed, Adonis Creed, mentre Sylvester Stallone veste i panni del suo famoso personaggio Rocky. Come rivelerà in seguito, inizialmente Stallone non voleva partecipare alla pellicola perché il soggetto della storia gli ricordava troppo il figlio Sage, scomparso l'anno prima.