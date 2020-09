“Crimson Peak”: trama, cast, trailer

12 Settembre 2020 | 14:24 di Angelo De Marinis

"Guardati da Crimson Peak": lo spirito della madre defunta l'aveva messa in guardia. La giovane americana Edith Cushing, al centro del film di Guillermo del Toro, resta turbata dalle parole ma non ne coglie appieno il significato. Anche sotto la spinta di questa visione inquietante comincia a scrivere racconti di fantasmi e decide di diventare una scrittrice di genere horror.

Edith conosce l'affascinante baronetto inglese Thomas Sharpe e se ne innamora ricambiata. Non molto tempo dopo Thomas chiede al futuro suocero un finanziamento per effettuare dei lavori nella sua proprietà in Inghilterra. La richiesta insospettisce il padre della ragazza: per proteggere la figlia dalle mire di Sharpe decide di indagare sulla vita del nobile affidandosi a un investigatore che scopre un tremendo segreto.

Il signor Cushing concede a Thomas e a sua sorella Lucille un'ingente somma di denaro a patto che lascino la città senza avvertire Edith. Thomas non riesce però a distaccarsi da lei e le racconta tutto. I due si ritrovano e decidono di proseguire insieme il loro percorso di vita.

Edith non desiste dai suoi progetti sentimentali nemmeno quando il padre viene ritrovato misteriosamente cadavere nella sua abitazione e sorvola sui consigli del fedele amico Alan McMichael. Sposa il baronetto e si trasferisce nella sua dimora in Inghilterra: solo una volta arrivata si rende conto che quella è la tenuta di Crimson Peak da cui sua madre le aveva detto di tenersi assolutamente lontana.

In un crescendo di ansia, paura e tensioni, Edith comincia a vedere nella villa continui fantasmi imbrattati di argilla rossa e a nutrire sospetti verso il marito e la cognata Lucille che per placare i suoi incubi le offre in continuazione tazze di tè.

Cast

Mia Wasikowska interpreta la protagonista Edith Cushing. Tra i film principali di quest'attrice ricordiamo "Alice in Wonderland", "Jane Eyre", "Stoker". Nel ruolo di sir Thomas Sharpe Tom Hiddleston già visto in "Thor" e in "Midnight in Paris" mentre Jessica Chastain è l'enigmatica cognata Lucille.

Nel cast anche Charlie Hunnam nei panni del dott. Alan McMichael e Jim Beaver in quelli di Carter Cushing. Una curiosità: è il mimo e attore Doug Jones che interpreta il fantasma della madre di Edith e di lady Beatrice Sharpe.

